دنیا کی 10 سب سے بہترین یونیورسٹیوں کی فہرست جاری 

یہ رینکنگ طلبا، اساتذہ اور پالیسی سازوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے

ویب ڈیسک August 20, 2025
دنیا کی اعلیٰ تعلیم میں سخت مقابلے کے درمیان QS World University Rankings 2026 جاری کر دی گئی ہیں جن میں دنیا کی بہترین 10 جامعات کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ ادارے نہ صرف تعلیم میں اعلیٰ معیار رکھتے ہیں بلکہ تحقیق اور عالمی سطح پر اختراعات میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔

ٹاپ 10 جامعات کی فہرست

میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) – امریکہ
ایک بار پھر دنیا کی نمبر ون یونیورسٹی قرار دی گئی۔ یہ مسلسل 14 ویں سال پہلی پوزیشن پر ہے۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور انوویشن میں اس کا کوئی مقابل نہیں۔

امپیریل کالج لندن – برطانیہ
دوسری پوزیشن پر، یہ یونیورسٹی سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن اور بزنس کے لیے مشہور ہے۔

اسٹینفورڈ یونیورسٹی – امریکہ
اسٹینفورڈ نے اپنی پوزیشن بہتر کر کے تیسرے نمبر پر جگہ بنائی۔ سلیکن ویلی کے دل میں واقع، یہ ادارہ انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کے لیے مشہور ہے۔

یونیورسٹی آف آکسفورڈ – برطانیہ
دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک، آکسفورڈ اپنی ہزار سالہ تعلیمی روایت اور ریسرچ میں قیادت کے باعث ٹاپ 5 میں شامل ہے۔

ہارورڈ یونیورسٹی – امریکہ
امریکہ کی سب سے پرانی یونیورسٹی، دنیا بھر میں تعلیمی وقار اور وسیع ترین فنڈز کے باعث منفرد مقام رکھتی ہے۔

یونیورسٹی آف کیمبرج – برطانیہ
آئزک نیوٹن اور ڈارون جیسے عظیم سائنسدانوں کی مادر علمی، کیمبرج بھی مسلسل دنیا کی بہترین جامعات میں شمار ہوتی ہے۔

ای ٹی ایچ زیورخ – سوئٹزرلینڈ
یورپ کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی یونیورسٹی، روبوٹکس اور اے آئی سمیت جدید سائنسی شعبوں میں نمایاں۔

نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور (NUS) – سنگاپور
ایشیا کی سب سے نمایاں یونیورسٹی جو عالمی سطح پر مغرب اور مشرق کو جوڑنے والی ایک پل سمجھی جاتی ہے۔

یونیورسٹی کالج لندن (UCL) – برطانیہ
اپنی شمولیتی پالیسی اور عالمی معیار کی تحقیق کی وجہ سے ممتاز مقام رکھتی ہے۔

کلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (Caltech) – امریکہ
چھوٹی مگر طاقتور یونیورسٹی، خلائی سائنس اور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کے باعث دنیا میں الگ پہچان رکھتی ہے۔

یہ رینکنگ طلبہ، اساتذہ اور پالیسی سازوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ کون سی یونیورسٹیاں عالمی معیار کے مطابق تعلیم اور تحقیق میں قیادت کر رہی ہیں۔


 
کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

