وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب پولیس کو جاپان پولیس کی طرز پر انفراریڈ اور الٹرا سانک ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

فیصلے کے تحت ٹریفک مینجمنٹ، حادثات پر قابو پانے، موسمیاتی صورت حال سے عوام کو پیشگی آگاہ کرنے کے نظام سے پنجاب پولیس کو لیس کیا جائے گا،  پہلے مرحلے میں لاہور میں پائلٹ پراجیکٹ شروع کیا جائے گا۔

وزیراعلی مریم نواز شریف دورہ جاپان سے واپسی پر منصوبے پر باضابطہ عمل درآمد کا آغاز کریں گی۔

وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف نے ٹوکیو میں نیشنل پولیس ایجنسی ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور نیشنل پولیس ایجنسی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو جاپان پولیس سسٹم کے نگران ادارے کے بارے میں بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ  نیشنل پولیس ایجنسی جاپان کے امپیریل گارڈز کی کارکردگی کی نگرانی کرتی ہے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ جاپان پولیس کے تمام محکمے نیشنل پولیس ایجنسی سے منسلک ہیں، نیشنل پولیس ایجنسی جاپان پولیس کی محکمانہ پالیسیوں کا بھی تعین کرتی ہے، نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی کا نگران ہے۔

بریفنگ کے مطابق نیشنل پولیس ایجنسی تمام دیگر سکیورٹی محکموں کو ہنگامی صورتحال اور قدتی آفات کے دوران رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے نیشنل پولیس ایجنسی سسٹم کو سراہا اور کہا کہ جاپان میں امن وامان کی صورتحال قابل تقلید ہے، پنجاب میں پولیس کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کو پیشہ ورانہ انداز میں کام کرنے کی آزادی دی ہے، پنجاب پولیس کی معاونت اور جرائم کے خاتمے کے لئے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کا نیا ادارہ قائم کیا ہے، کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ سے پنجاب میں امن وامان کی صورتحال بہتر ہوئی۔

مریم نواز نے کہا کہ کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ بننے کے بعد پنجاب میں پہلی مرتبہ جرائم کا گراف 70 فیصد سے بھی نیچے آچکا ہے، امن اور ترقی میرا مشن ہے۔

 
