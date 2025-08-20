چینی وزیر خارجہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے

چین کے وزیر خارجہ وانگ ای پاکستان کے تین روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نور خان ایئربیس پر پہنچے جہاں پر معزز مہمان کا استقبال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیا۔
ایئربیس پر وزارت خارجہ اور پاکستان میں چینی سفارت کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
چینی وزیر خارجہ کو پاکستان کے روایتی لباس میں ملبوس بچوں کے گروپ نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا اور پھول پیش کئے۔
دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران چھٹا پاک - چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں ہوگا۔ جس میں شرکت کیلیے اسحاق ڈار نے اپنے چینی ہم منصب کو دعوت دی تھی۔
چینی وزیر خارجہ اسلام آباد میں ، پاک - چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چھٹے دور میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ پاک - چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت وانگ ژی اور اسحاق ڈار کریں گے۔
یہ اہم ڈائیلاگ پاک-چین تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور عملی شراکت داری کو نئی جہت دینے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔