ورلڈ چیمپئن آسٹریلوی ٹیم شدید مشکلات کا شکار، مسلسل شکستوں کا سامنا

آسٹریلوی ٹیم کو گزشتہ آٹھ ون ڈے میچز میں سے سات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

اسپورٹس ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں مسلسل پانچویں ون ڈے سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

میکے میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 84 رنز سے شکست دے کر تین ایک روزہ میچز کی سیریز میں 0-2 کی ناقابل شکست برتری حاصل کرلی ہے۔

جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان 2016 سے اب تک پانچ ون ڈے سیریز کھیلی گئی ہیں۔ تمام سیریز جنوبی افریقہ کے نام رہیں۔

اس کے علاوہ 2009 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آسٹریلوی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پہ مسلسل چار ون ڈے میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔

جنوبی افریقہ سے سیریز کے ابتدائی دو میچز میں شکست سے قبل آسٹریلوی ٹیم کو پاکستان کے خلاف سیریز کے آخری دونوں میچز میں بھی شکست ہوئی تھی۔

آسٹریلوی ٹیم ہوم گراؤنڈ پہ کھیلے گئے ون ڈے میچز میں کبھی بھی مسلسل دو مرتبہ سے زائد 200 سے کم رنز پر آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔

تاہم گزشتہ چار میچز میں آسٹریلوی ٹیم 200 رنز بنانے میں ناکام رہی ہے۔

آسٹریلوی ٹیم کو گزشتہ آٹھ ون ڈے میچز میں سے سات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ہوگن کی موت طبی غلطی کے باعث ہوئی؟ تفتیش نئے رخ پر

Express News

من پسند افراد کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے نام پر گراؤنڈز بانٹے جارہے ہیں، صدر کی سی ایس اے

Express News

بلدیہ عظمیٰ پر کراچی میں کھیلوں کے میدان کی بندر بانٹ کا الزام

Express News

ٹوکیو: ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کا چھ رکنی دستہ شریک ہوگا

Express News

قائمہ کمیٹی: پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران پر شہلا رضا کے سنگین الزامات

Express News

قومی ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر کرکٹر سندھ ہائیکورٹ پہنچ گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو