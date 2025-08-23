مریم نواز کا جاپان میں ورلڈ ایکسپو 2025 کا دورہ

وزیراعلیٰ پنجاب کو حکام نے نمائش سے متعلق بریفنگ دی

ویب ڈیسک August 23, 2025
لاہور:

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورلڈ ایکسپو 2025 کا دورہ کیا جہاں انہیں ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اکی نوکی ماناٹسو نے نمائش سے متعلق بریفنگ دی۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 'اوساکا ایکسپو 2025' کیلئے ”بہتر زندگی کیلئے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل“ کا عنوان منتخب کرنے کو سراہا۔

ایکسپو 2025 میں 150 جاپانی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے اسٹال قائم کئے ہیں جہاں انسانی جان بچانے، عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور خدمات عامہ میں بہتری سے متعلق سازو سامان اور طریقوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔

عالمی نمائش میں دنیا بھر سے نامور ماہرین مستقبل میں عوام اور معاشروں کو پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل کی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ نمائش میں "تاریک رات میں قوس قزح" کے عنوان سے واٹر اینڈ لائٹ شو بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستانی پویلین کا بھی دورہ کیا جہاں انکا والہانہ استقبال کیا گیا، مریم نواز نے پاکستان پویلین آنے والے پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں سے گفتگو بھی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے۔

مریم نواز نے ماحول دوست خوراک و زراعت کا اسٹال (KUBOTO) بھی دیکھا جبکہ اُنہیں "گرینڈ رنگ" (Grand Ring) کا بھی دورہ کرایا گیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی لکڑی سے تعمیر ہونے والی عمارت ہے جو 20 میٹر اونچی اور 61 ہزار مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔

 
