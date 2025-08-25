ملک میں ماہ ربیع الاوّل کا چاند نظر نہیں آیا، عید میلاد النبی ﷺ 6 ستمبر کو ہوگی

پاکستان میں یکم ربیع الاول منگل 26 اگست کو ہوگی، ملک بھر سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی،چیئرمین رویت ہلال کمیٹی

ویب ڈیسک August 25, 2025
رویت ہلال کمیٹی نے پاکستان میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس کراچی میں چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی عبد الخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔

اجلاس میں رویت ہلال کمیٹی کراچی کے ممبران، وزارت مذہبی امور، محکمہ سپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندگان شریک تھے۔

اس کے علاوہ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے۔

رویت ہلال کمیٹی کو ملک بھر کے کسی بھی حصے سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی جس کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔

چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، مولانا عبد الخبیر آزاد نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ربیع الاوّل کا پہلا دن 26 اگست بروز منگل جبکہ 12 ربیع الاوّل (عید میلاد النبیؐ) 6 ستمبر بروز ہفتے کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔

اس موقع پر محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ چاند کی عمر 32 گھنٹے تھی اور اسے شام 7 بج کر 3 منٹ سے 7 بج کر 44 منٹ تک نظر آنا تھا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ ملک کے بیشتر حصوں میں بارش اور ابر آلود موسم کی وجہ سے چاند نظر آنے کے امکانات پہلے ہی کم تھے۔
