کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایک روز بند رہنے کے بعد بحال

انسٹاگرام پر طلحہ احمد کے 8 لاکھ 69 ہزار فالوورز ہیں

ویب ڈیسک August 24, 2025
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان کے معروف اور کم عمر ڈیجیٹل کانٹینٹ کری ایٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایک روز معطل رہنے کے بعد بحال کر دیا گیا۔

ایک ویڈیو پیغام میں طلحہ احمد نے انسٹاگرام کی پالیسی پر طنزیہ سوال اٹھایا اور کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کا اکاؤنٹ کیوں بند کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اہلخانہ اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا جو اس دوران ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔

طلحہ احمد کا کہنا تھا کہ اللہ کے کرم، دوستوں کی محنت اور مداحوں کی دعاؤں سے ان کا اکاؤنٹ بحال ہوا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی جانب سے مبینہ رپورٹس پر شاعرانہ انداز میں کہا کہ "ہم ہی کو جراتِ اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں۔"

انہوں نے مزید کہا کہ ابھی ان کے پاس بہت سا نیا کانٹینٹ ہے جو وہ اپنے فالوورز کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے سب لوگ ان سے جڑے رہیں۔

مزید پڑھیں: وزیراعظم سے پاکستانی کونٹینٹ کریئیٹر طلحہ احمد کی ملاقات، اعزازی شیلڈ عطا

 طلحہ احمد نے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام کے ذریعے سوشل میڈیا صارفین میں خوشیاں اور مسکراہٹیں بانٹتے رہیں گے۔

طلحہ احمد نے حال ہی میں کراچی میں بارشوں سے ہونے والی صورتحال پر مخصوص میئر اور مخصوص گورنر کے عنوانات سے طنزیہ ویڈیوز بھی بنائی تھیں۔

انسٹاگرام پر طلحہ احمد کے 8 لاکھ 69 ہزار فالوورز ہیں جبکہ ٹک ٹاک پر ان کے فالوورز ایک لاکھ 21 ہزار سے زائد ہیں۔ یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبرز کی تعداد بھی ایک لاکھ 42 ہزار سے بڑھ چکی ہے۔

خیال رہے کہ طلحہ احمد اپنی ویڈیوز میں سیاسی، سماجی اور گھریلو موضوعات کو مزاحیہ اور منفرد انداز میں پیش کرنے کے باعث لاکھوں لوگوں کے دل جیت چکے ہیں۔

طلحہ احمد نے جولائی میں وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی جس میں وزیراعظم نے طلحہ احمد کے کام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اعزازی شیلڈ اور  ٹیبلیٹ سے نوازا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Express News

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Express News

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

Express News

بیٹی بالی ووڈ کب جوائن کرے گی؟ کاجول نے بتا دیا

Express News

فیصل قریشی نے تنقید کرنے والوں کو ’لوٹا‘ قرار دے دیا

Express News

ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے ہانیہ عامر اور ماہرہ خان کو اہم مشورہ دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو