وفاقی وزیر تجارت کا ڈھاکا میں اسکوائر فارماسیوٹیکلز کا دورہ، دوطرفہ صنعتی تعاون پر زور

وزیر تجارت نے ادارے کی منیجمنٹ، منیجنگ ڈائریکٹر اور سینئر حکام سے ملاقات کی

ویب ڈیسک August 24, 2025
وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے اپنے بنگلہ دیش کے سرکاری دورے کے دوران ڈھاکہ میں واقع سکوائر فارماسیوٹیکلز پی ایل سی کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا۔

اس موقع پر وزیر تجارت نے ادارے کی منیجمنٹ، منیجنگ ڈائریکٹر اور سینئر حکام سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں بنگلہ دیش کی دواسازی صنعت کی ترقی اور اس میں معاون حکومتی پالیسیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔

وفاقی وزیر نے پلانٹ کا دورہ کیا اور پیداواری عمل، معیار کنٹرول اور تحقیق و ترقی کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کمپنی کی پیشہ ورانہ مہارت اور عالمی معیار کی سہولیات کو سراہا۔

جام کمال خان کے ہمراہ وزارتِ تجارت کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فارماسیوٹیکل شعبے میں تعاون بڑھانے اور تجارتی بہاؤ کو آسان بنانے سے متعلق مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دواسازی صنعتیں باہمی تعاون، تحقیق، اور علم کے تبادلے کے ذریعے خطے کی صحت عامہ کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مشترکہ منصوبوں، پیداواری شراکت داری، اور ریگولیٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
