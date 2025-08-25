اومیگا تھری کی کمی خواتین میں کس ذہنی بیماری کا سبب بن سکتی ہے؟

خواتین میں، خاص طور پر میینوپاز کے بعد ہارمونی تبدیلیوں کی وجہ سے دماغی کمزوری اور الزائمر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز دماغی صحت کے لیے نہایت اہم ہیں۔ یہ دماغ کے خلیوں (neurons) کی ساخت اور رابطے کو مضبوط بناتے ہیں، خون کی نالیوں کو صحت مند رکھتے ہیں اور دماغ میں سوزش (inflammation) کو کم کرتے ہیں۔

خواتین میں، خاص طور پر میینوپاز کے بعد ہارمونی تبدیلیوں کی وجہ سے دماغی کمزوری اور الزائمر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

اگر اس دوران اومیگا تھری کی کمی ہو تو یادداشت کمزور ہونا, دماغی خلیوں کی مرمت میں رکاوٹ, دماغ میں غیر معمولی پروٹین (amyloid plaques) کا جمع ہونا, سوجن اور oxidative stress میں اضافہ، یہ سب عوامل الزائمر اور دیگر ڈیمینشیا کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔

اومیگا تھری کے بہترین ذرائع

مچھلیوں میں سالمن، سارڈین، میکریل، ٹونا

السی کے بیج، چایا سیڈز

اخروٹ

مچھلی کے تیل یا اومیگا تھری سپلیمنٹس اومیگا تھری کے بہترین ذرائع ہیں۔

ماہرین کے مطابق، ہفتے میں کم از کم 2 بار فیٹی فِش کھانا یا مناسب سپلیمنٹس لینا خواتین میں دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

بالوں سے بنا ٹوتھ پیسٹ دانتوں کیلئے مفید قرار

Express News

نیند کی کمی نوجوانوں کو خوداذیتی پر ابھار سکتی ہے، تحقیق

Express News

خیبرپختونخوا میں ڈینگی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا

Express News

سوزش، گھبراہٹ اور شوگر کے مریضوں کیلئے دھنیا مفید قرار

Express News

اومیگا تھری کی کمی خواتین میں کس ذہنی بیماری کا سبب بن سکتی ہے؟

Express News

پاکستان میں بچے تیزی سے ذیابیطس کا شکار ہورہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید جمال رضا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو