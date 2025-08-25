مایا تہذیب کی تباہ کاری کی وجہ 13 سال تک بارش نہ ہونا قرار

تقریباً 800 سے 1000 عیسوی کے درمیان وسطی امریکا (خصوصاً یوکاٹان کا علاقہ) میں مایا تہذیب اپنے عروج پر تھی

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

ماہرینِ آثارِ قدیمہ اور ماحولیاتی سائنسدانوں نے مختلف تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مایا تہذیب (Maya Civilization) کی تباہی کی ایک بڑی وجہ شدید اور طویل قحط تھا جس میں 13 سال تک بارش نہ ہونا شامل تھا۔

تقریباً 800 سے 1000 عیسوی کے درمیان وسطی امریکا (خصوصاً یوکاٹان کا علاقہ) میں مایا تہذیب اپنے عروج پر تھی۔

سائنسی شواہد جیسے جھیلوں کی تلچھٹ، فوسلز اور آثار قدیمہ سے ملنے والے نمونے سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں تقریباً 13 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔

اس شدید خشک سالی کے باعث درج ذیل قدرتی تباہ کاریاں رونما ہوئیں:

زراعت تباہ ہوگئی

پانی کے ذخائر خشک ہوگئے

بھوک اور قحط پھیل گیا

معاشرتی انتشار اور خانہ جنگیاں شروع ہوئیں

نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عظیم تہذیب جس نے بڑے بڑے شہر، اہرام اور فلکیاتی کیلنڈر بنائے تھے، اچانک بکھر گئی۔

ماہرین اسے اس بات کی مثال بھی سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیاں کس طرح بڑی تہذیبوں کے زوال کی وجہ بن سکتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈز 2025: پاکستان کی بہترین تخلیقی مہمات کی پذیرائی

Express News

مغربی اینٹارکٹکا میں موجود برف کی چادر انہدام کے دہانے پر!

Express News

ڈرائیور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کیلئے چینی کمپنی کا انوکھا اقدام

Express News

مایا تہذیب کی تباہ کاری کی وجہ 13 سال تک بارش نہ ہونا قرار

Express News

دماغ کی بڑھتی عمر کو روکنے والا پروٹین دریافت

Express News

اے آئی نے بولنے سے قاصر انسانوں کو زبان دے دی، نیا سائنسی کرشمہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو