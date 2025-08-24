پنجاب میں صنعتی کارکنوں کو مفت فلیٹس کی الاٹمنٹ شروع

ورکرز ویلفیئر کمپلیکس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ قصور فیز ون میں صنعتی کارکنوں کو 750 فلیٹس مفت دیے جائیں گے

ویب ڈیسک August 24, 2025
لاہور:

پنجاب میں صنعتی کارکنوں کو مفت فلیٹس کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی ورکرز سے فلیٹ کی الاٹمنٹ کیلئے درخواستیں طلب کرلی گئی ہیں، وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کی ہدایت پر انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی بیوگان کیلئے بھی 3 فیصد کوٹہ مختص کیا گیا ہے، معذور ورکرز کا بھی فلیٹ الاٹمنٹ میں 2 فیصد کوٹہ ہوگا۔

 ورکرز ویلفیئر کمپلیکس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ قصور فیز ون میں الاٹمنٹ کی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے جہاں صنعتی کارکنوں کو 750 فلیٹس مفت دیے جائیں گے، ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی کارکن فلیٹ کیلئے گھر بیٹھے  www.pwwf.punjab.gov.pk،www.labour.punjab.gov.pk پر اپلائی کرسکتے ہیں۔

مفت فلیٹ الاٹمنٹ کے لئے ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر نارتھ اورساؤتھ کے لئے ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر قصور کے دفتر سے بھی فارم حاصل کئے جاسکتے ہیں، درخواستیں جمع کرانے کیلئے 8 ستمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔

 وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع قصور کے صنعتی ورکرز کے لئے دو تہائی اور ضلع لاہور کے ورکرز کے لئے ایک تہائی ہاؤسنگ یونٹ کوٹہ مقرر کیا گیا ہے۔
