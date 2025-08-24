نائب وزیراعظم کی امیر جماعتِ اسلامی بنگلہ دیش سے ملاقات،صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار

نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمٰن سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات ڈاکٹر شفیق الرحمٰن کی رہائش گاہ پر ہوئی، جہاں وہ حال ہی میں دل کے آپریشن کے بعد روبہ صحت ہیں۔
اس موقع پر سینیٹر اسحاق ڈار نے وزیر اعظم پاکستان اور اپنی جانب سے ڈاکٹر شفیق الرحمٰن کے لیے صحت و سلامتی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
انہوں نے ڈاکٹر شفیق الرحمٰن کی سیاست، تعلیم اور سماجی بہبود کے میدان میں مثبت خدمات کو سراہا۔
ملاقات میں جماعتِ اسلامی بنگلہ دیش کے نائب امیر ڈاکٹر سید عبداللہ محمد طاہر سمیت دیگر رہنماء بھی شریک تھے۔