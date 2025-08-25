خیبرپختونخوا، مخصوص نشستوں پر منتخب اپوزیشن کے 25 اراکین کا دوبارہ حلف نہ لینے کا فیصلہ

دوبارہ حلف کی صورت میں توہین عدالت اور سینیٹر الیکشن کی کارروائی منسوخ ہوجائے گی، ذرائع اپوزیشن

ویب ڈیسک August 25, 2025
خیبرپختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے 25 ارکان نے آج اسمبلی رکنیت کا حلف دوبارہ نہ اٹھانے کافیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اپوزیشن لیڈر ڈاکٹرعباداللہ نے اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بھی دن 12 بجے اسمبلی میں بلالیا۔

اپوزیشن ذرائع نے بتایا کہ اپوزیشن کے 25 ارکان کاحلف 20 جولائی کوہوچکا تو دوبارہ حلف کیوں لیں۔

اسپیکر نے حلف کے لیے کہا بھی تو کوئی رکن حلف نہیں لے گا کیونکہ گورنرخیبرپختونخوافیصل کریم کنڈی نے چیف جسٹس پشاورہائی کورٹ کے حکم پرحلف لیاتھا اور یہ اختیار 26 آئینی ترمیم کے ذریعہ آرٹیکل 255 میں دیا گیا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ اسپیکر دوبارہ حلف لے کر توہین عدالت کرنا چاہتے ہیں، اگر اسپیکر 20 جولائی کے حلف پرراضی نہ تھے تو اسمبلی اسٹاف کو گورنرہائوس نہ بھیجتے۔

رول آف ممبرز پر اسمبلی اسٹاف نے ہی نئے ارکان سے حلف لیاتھا۔ ذرائع نے کہا کہ دوبارہ حلف کامطلب تو یہ ہے کہ سینٹ الیکشن اوراسمبلی کاروائی کالعدم ہوجائے گی۔
