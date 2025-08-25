قصور، حضرت بابا بلھے شاہ کا 256 واں عرس اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر

عرس کی اختتامی دعا رات 3 بجے پیر علی حیدر شاہ نے کرائی

ویب ڈیسک August 25, 2025
قصور:

حضرت بابا بلھے شاہ کے 256 ویں عرس کی اختتامی تقریبات آج اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔

عرس کی اختتامی دعا رات 3 بجے پیر علی حیدر شاہ نے کرائی، جس میں ملک کی سلامتی، پاک افواج کے شہداء اور ان کے لواحقین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

مینجر اوقاف قصور کے مطابق، دعا میں سیلاب زدگان اور فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی استدعا کی گئی، تاکہ وہ بھی اپنے حالات میں بہتری محسوس کر سکیں۔

پیر علی حیدر شاہ نے دعا کے دوران اللہ سے پاکستان کی حفاظت اور یہاں کے عوام کی خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کیں۔

اختتامی تقریب میں سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی، جنہوں نے حضرت بابا بلھے شاہ کی تعلیمات اور ان کی درگاہ پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔

اس موقع پر قصور کے تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ملک کے لیے امن و سکون کی دعا کی۔
