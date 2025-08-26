برطانیہ میں چہرے کی شناخت والے سسٹمز متعارف, انسانی حقوق تنظیموں کو تشویش

ناقدین اس اقدام کو ہر گزرنے والے فرد کو بارکوڈ کی طرح بنا دینا قرار دیتے ہیں

ویب ڈیسک August 26, 2025
facebook whatsup

برطانیہ میں لائیو فیشل ریکاگنیشن (ایل ایف آر) ٹیکنالوجی کی قومی سطح پر نگرانی اور تعارف کے حوالے سے تنفیذ کی جارہی ہے جس پر کئی انسانی حقوق تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ انگلینڈ کے سات ایریا پولیس فورسز میں 10 خصوصی ایل ایف آر وینز تعینات کی جائیں گی، تاکہ سنگین جرائم کے مشتبہ افراد کی نشاندہی تیز کی جاسکے۔

پولیس دستے جیسے میٹروپولیٹن پولیس نے 2024 میں ایل ایف آر کے ذریعے 1,000 سے زائد گرفتاریوں کا دعویٰ کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی تنصیب مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

تاہم دوسری جانب ایکویلیٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن کا موقف ہے کہ پولیس کی ایل ایف آر پالیسی یورپی انسانی حقوق کے آرٹیکل 8 (رازداری)، 10 (اظہار رائے) اور 11 (اسمبلڈ تحقیق) کے خلاف ہے۔

بگ برادر واچ سمیت تنظیمیں اسے "وائلڈ ویسٹ" قرار دیتی ہیں کیونکہ اس کے اطلاق پر واضح قانون یا نگرانی نہیں ہوگی۔

ماہرین نے اعداد و شمار کو محدود قرار دے کر میٹ پولیس کے دعوے کو ناقابلِ اعتبار قرار دیا ہے کہ کوئی نسلی تعصب یا غلط شناخت نہیں ہوگی۔ تحقیقاتی رپورٹس بتاتی ہیں کہ اینٹی-فیشل ریکاگنیشن سے کالے یا نسلی اقلیتوں کے افراد کو زیادہ غلط شناخت کیا جاتا ہے۔

مزید برآں ناقدین اس اقدام کو ہر گزرنے والے فرد کو بارکوڈ کی طرح بنا دینا قرار دیتے ہیں، یعنی ہر شہری مشکوک تصور ہوسکتا ہے۔ فی الحال برطانیہ میں ایل ایف آر کے استعمال کے لیے کوئی مخصوص قوانین یا ضوابط موجود نہیں اور ماہرین مطالبہ کررہے ہیں کہ اس حوالے سے جلد از جلد ایک کڑی قانون سازی کی جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

Express News

گوگل پاکستان نے اپنے سرچ انجن میں اے آئی موڈ متعارف کرادیا

Express News

ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈز 2025: پاکستان کی بہترین تخلیقی مہمات کی پذیرائی

Express News

مغربی اینٹارکٹکا میں موجود برف کی چادر انہدام کے دہانے پر!

Express News

ڈرائیور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کیلئے چینی کمپنی کا انوکھا اقدام

Express News

برطانیہ میں چہرے کی شناخت والے سسٹمز متعارف, انسانی حقوق تنظیموں کو تشویش

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو