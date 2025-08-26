کراچی: لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں سے مزاحمت، دکان کا مالک قتل

مقتول کی شناخت 35 سالہ ظہیر شاہ کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر August 26, 2025
(فوٹو: فائل)

سپر ہائی وے جنجال گوٹھ میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر کریانہ دکان کے مالک کو فائرنگ کر قتل کر دیا۔رواں سال شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 61 ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق سپر ہائی وے جنجال گوٹھ میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے کریانہ کی دکان میں لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔

مقتول کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجائی گئی جہاں اس کی شناخت 35 سالہ ظہیر شاہ کے نام سے کی گئی۔

عباسی شہید اسپتال میں مقتول کے چچا نے بتایا کہ ظہیر شاہ کی اپنی کریانہ شاپ تھی جبکہ وہ دو بچوں کا باپ تھا۔ مقتول کا آبائی تعلق باجوڑ سے تھا ، مقتول کی دکان پر موٹر سائیکل سوار ڈاکو آئے تھے اور نقدی چھیننے کے دوران مزاحمت پر گولی مار کر فرار ہوگئے۔

انھوں نے بتایا کہ علاقے میں ڈکیتی کی واردات روز کا معمول بنی ہوئی ہیں اور پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جس کی شدید مذمت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے ۔
