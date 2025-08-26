استقبالِ ربیع الاول، لاہور کی فضائیں 'مرحبا یا رسول اللہ ﷺ' کے نعروں سے معطر ہو گئیں

لاہور:
منہاج القرآن لاہور کے زیراہتمام استقبال ربیع الاول کا سالانہ مشعل بردار جلوس شالامار لنک روڈ پر شایانِ شان انداز میں نکالا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
جلوس کی قیادت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، خرم نواز گنڈا پور، شہباز بھٹی، اقبال حسین باجوہ اور مفتی غلام اصغر صدیقی نے کی۔
ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ولادتِ رسول ﷺ کی خوشی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور آپؐ سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپؐ کی سیرت پر عمل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کی آمد سے انسانیت کو امن، محبت اور اعتدال کا پیغام ملا۔
جلوس میں اونٹوں، بگھیوں اور گھوڑوں پر سوار عربی لباس میں ملبوس ننھے بچے درود و سلام پڑھتے رہے، جنہوں نے جلوس کو روح پرور منظر میں بدل دیا۔
شالامار لنک روڈ کے تاجروں نے جلوس کا شاندار استقبال کیا اور شرکاء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔
جلوس میں انجینئر رفیق نجم، نوراللہ صدیقی، اقبال حسین باجوہ، ناظم علی رحمت سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔