چین نے مقناطیس نہ دیے تو 200 فیصد ٹیرف لگا دوں گا، ٹرمپ کی سخت دھمکی

دنیا کی 90 فیصد میگنیٹ مارکیٹ چین کے پاس ہے جو جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فونز کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتی ہے

ویب ڈیسک August 26, 2025
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر چین نے امریکا کو مقناطیس فراہم نہ کیے تو بیجنگ پر 200 فیصد تک ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیرف کی طاقت ہے، اگر ہم 100 یا 200 فیصد ٹیرف لگا دیں تو چین سے کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اور اگر ایسا کرنا پڑا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ مقناطیس کے معاملے پر امریکا اور چین دونوں کے پاس طاقت ہے لیکن امریکا کے پاس ایسے آپشنز موجود ہیں جنہیں استعمال کرنے سے چین کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔

واضح رہے کہ دنیا کی 90 فیصد میگنیٹ مارکیٹ چین کے پاس ہے جو سیمی کنڈکٹر چپس، جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ فونز کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 

اپریل میں چین نے جوابی اقدام کے طور پر نایاب معدنیات اور میگنیٹس کو اپنی برآمدی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔

 
