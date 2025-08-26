عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو جیل میں ہونیوالی سماعت میں شامل ہونے کی اجازت

راولپنڈی:
توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف کارروائی کے دوران اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
اڈیالہ جیل میں ہونے والی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق عدالت نے جیل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو جیل میں ہونے والی سماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔
اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ جن وکلا کے وکالت نامے جمع ہو چکے ہیں، انہیں سماعت میں آنے دیا جائے۔ اسی طرح جیل کے باہر موجود فیملی ممبران کو بھی سماعت میں شرکت کی اجازت دی جائے۔
واضح رہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے جیل سماعت میں وکلا اور فیملی ممبران کو روکنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے درخواست پر احکامات جاری کرنے کے بعد اسے نمٹا دیا۔