پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونیوالے نقصانات کی رپورٹ جاری؛ 406 ہلاکتیں ریکارڈ

بونیر میں سب سے زیادہ 337 افراد جاں بحق ہوئے، صوابی میں 46 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، خواتین و بچے بھی بڑی تعداد میں شامل

ویب ڈیسک August 26, 2025
فوٹو: فائل
پشاور:

پی ڈی ایم اے نے 15 اگست سے اب تک ہونے والی بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث جانی و مالی نقصانات کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔

رپورٹ کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں مختلف حادثات کے نتیجے میں 406 افراد جاں بحق اور 245 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 305 مرد، 55 خواتین اور 46 بچے شامل ہیں جب کہ زخمیوں میں 179 مرد، 38 خواتین اور 30 بچے شامل ہیں۔

بارشوں اور فلش فلڈ کے نتیجے میں مجموعی طور پر 3526 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں 2945 گھروں کو جزوی اور 577 گھروں کو مکمل طور پر منہدم قرار دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ضلع بونیر سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 337 ہو گئی، جب کہ صوابی میں 46 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ دیگر حادثات سوات، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر لویر، بٹگرام اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پیش آئے۔

پی ڈی ایم اے نے متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے اور متاثرین کو فوری مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔  ترجمان کے مطابق پی ڈی ایم اے اور تمام متعلقہ ادارے آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی آپریشن سنٹر مکمل طور پر فعال ہے اور عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے، موسمی صورتحال یا معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پر فوری رابطہ کریں۔
