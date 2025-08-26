برطانوی شہری جو 2 سال سے سو نہیں پایا، ڈاکٹرز بھی وجہ جاننے سے قاصر

شہری کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے خوابی ایک بار کی نہیں بلکہ دو سال کا ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی

ویب ڈیسک August 26, 2025
برطانیہ کے ایک شہری نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے دو سالوں سے مستقل طور پر سو نہیں سکا ہے۔

اولیور ایلوس نامی شہری نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک پراسرار حالت نے اس کی نیندوں کو غائب کردیا ہے، یہاں تک کہ طاقتور نیند آور ادویات لینے کے بعد بھی۔

کچھ سال پہلے اولیور ایلوس ایک عام زندگی گزار رہے تھے۔ ٹرین کنڈکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے اور ایک چار بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے جو انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا۔

لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا جب وہ بالکل بھی سو نہیں سکے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے خوابی ایک بار کی نہیں بلکہ دو سال کا ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی جو آج تک جاری ہے اور زندگی کو تقریباً ناقابل برداشت بنادیا ہے۔

اولیور نے پچھلے 21 مہینوں کو ایسے جسم میں زندہ رہنے کی جدوجہد کے طور پر بیان کیا جو لگتا ہے کہ اندر سے جل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ معاملہ کیا ہے لیکن ڈاکٹروں کے پاس بھی ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے۔
