وزیرِ اعظم نے نئی انرجی وہیکل پالیسی کا افتتاح کر دیا، سیکڑوں طلبا میں ای اسکوٹرز کی تقسیم

اس پروگرام کے لیے آئندہ مالی سال میں فنڈز کو موجودہ 9 ارب روپے سے بڑھا کر 90 ارب روپے کیا جائے گا، وزیراعظم

ویب ڈیسک August 26, 2025
facebook whatsup

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے نئی انرجی وہیکل (NEV) پالیسی 2025 کا افتتاح کردیا، جس کا مقصد صاف ستھری ٹرانسپورٹ اور ماحولیاتی لچک کو فروغ دینا ہے جبکہ تقریب میں طلبا کو ای موٹرسائیکل بھی دی گئیں۔

افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرِ اعظم نے اس پالیسی کی تیاری پر وزارتِ صنعت و پیداوار کی تعریف کی اور وزیرِ اعظم کے خصوصی معاون برائے صنعت و پیداوار، ہارون اختر خان، اور وزیرِ صنعت و پیداوار، رانا تنویر حسین کی کوششوں کو سراہا۔

وزیراعظم نے کہا کہ انرجی وہیکل پالیسی کے حوالے سے خود ان اجلاسوں کا حصہ رہا ہوں، سخت محنت کے بعد اسے تشکیل دیا گیا جس کو بنانے والوں کو سراہتا ہوں۔ 

وزیرِ اعظم نے بتایا کہ برطانوی حکومت نے بھی پالیسی فریم ورک کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی۔ 

وزیرِ اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کم سے کم حصہ ہونے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔

انہوں نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کو یاد کیا اور بتایا کہ رواں سال مون سون کے دوران اب تک 700 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 

شہباز شریف نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ملک ہے ہمارا ’ہاتھ پکڑ کر‘ مالی معاونت فراہم کریں، ورنہ ملک موسمیاتی آفات سے نمٹنے کے لیے مزید قرضوں میں پھنسا رہے گا۔

وزیرِ اعظم کی جانب سے طلباء میں ای-اسکوٹرز کی تقسیم

اس موقع پر وزیرِ اعظم نے میرٹ کی بنیاد پر سیکڑوں ہونہار طلباء میں ای-اسکوٹرز بھی تقسیم کیں۔

انہوں نے بلوچستان کے لیے 10 فیصد زیادہ کوٹے کا اعلان کیا اور اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جلد ہی ایک لاکھ لیپ ٹاپ بھی پورے ملک میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کو دیے جائیں گے۔

وزیرِ اعظم نے اس پروگرام کے لیے آئندہ مالی سال میں فنڈز کو موجودہ 9 ارب روپے سے بڑھا کر 90 ارب روپے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد لاکھوں طلبا کو تعلیمی اداروں میں سفر کرنے میں مدد فراہم کرنے کے ساتھ کاربن کے اخراج کو روکنا ہے۔ 

انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی نہ صرف نوجوانوں کو بااختیار بنائے گی بلکہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

دیر میں تین روز سے جاری آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک

Express News

دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، شدید سیلاب کا خطرہ

Express News

خیبرپختونخوا میں صحافی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ وزیراعلیٰ کے بیانیے کی نفی ہے، سی پی این ای

Express News

سیالکوٹ میں بارش نے تباہی مچادی، 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ، مزید جاری رہنے کا امکان

Express News

دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کا بھاؤ مزید تیز،اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

اسلام آباد: خاتون کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو