وزیر داخلہ کی سعودی سفیر سے ملاقات؛ دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، سفیر

ویب ڈیسک August 30, 2025
اسلام آباد:

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں سعودی عرب کے سفارت خانے کا دورہ کیا جہاں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے ان کا خیر مقدم کیا۔

اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات ہوئی جس میں پاک سعودی تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش میں پورا اترے ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں سعودی عرب کے مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی حکومت اور سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔

محسن نقوی نے مزید بتایا کہ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی گئی ہے۔

سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔
