کوسٹا ریکا میں پہلی بار نارنجی رنگ کی شارک پکڑی گئی

شارک تقریباً 6.5 فٹ (2 میٹر) لمبی تھی

ویب ڈیسک August 30, 2025
یہ غیرمعمولی شارک كوسٹارِیکا کے کیریبین ساحل پر ٹورٹوگیرو نیشنل پارک کے قریب ماہی گیری کے دوران جوان پابلو نے پکڑی۔

رپورٹس کے مطابق جوان پابلو نے یہ عجیب و غریب شارک تقریباً 120 فٹ (37 میٹر) کی گہرائی سے پکڑی۔ 

یہ ایک نرس شارک ہے جس کا سائنسی نام Ginglymostoma cirratum ہے۔ اس کا رنگ نارنجی-پیلا ہے جو بہت ہی غیرمعمولی بات ہے۔ 

اس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہیں جو امراض کی نشانی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوسٹاریکا یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی شارک میں xanthism (زرد/نارنجی رنگت) ریکارڈ ہوئی ہے۔

ماہرین نے اس دریافت کو نیچے بیان کیے گئے پیرامیٹرز کے پیش نظر اہم قرار دیا ہے:

1) شارک تقریباً 6.5 فٹ (2 میٹر) لمبی تھی اور بالغ تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انوکھی رنگت اس کی بقا میں حائل نہیں بنی۔ 

xanthism اور albinism دونوں مرض جینیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن محققین نے ممکنہ طور پر inbreeding، ماحولیاتی دباؤ یا ہارمونل عدم توازن جیسے عوامل کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔
