یو ایس اوپن ٹینس میچ کے دوران لڑکے نے اپنی محبوبہ کو پرپوز کردیا، ویڈیو وائرل

اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں تماشائیوں نے شور مچاکر جوڑے کو مبارکباد دی

ویب ڈیسک August 31, 2025
یو ایس اوپن ٹینس کے دوران ایک یادگار اور دل کو چھو لینے والا لمحہ دیکھنے میں آیا، جب بیلاروس کی ٹینس اسٹار آرائنا سبالینکا اور کینیڈا کی لیلا فرنینڈز کے درمیان جاری میچ کے دوران اسٹیڈیم کی فضاء اچانک خوشیوں سے گونج اٹھی۔

اس موقع پر ایک نوجوان تماشائی نے سب کے سامنے اپنی محبوبہ کو شادی کی پیشکش کردی۔ نوجوان کے اس منفرد اور رومانوی انداز نے نہ صرف اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں شائقین کو حیران کردیا بلکہ دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی بکھیر دی۔

تماشائیوں نے اس دلکش منظر کو اپنے موبائل فونز میں محفوظ کیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوگئی۔ کمنٹیٹرز بھی اس منظر کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اس موقع کو ایک یادگار لمحے کے طور پر بیان کیا۔

میچ کے بعد بیلاروسی کھلاڑی سبالینکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دورانِ کھیل اس طرح کا منظر دیکھنا ان کے لیے پہلی بار کا تجربہ تھا۔ 

انہوں نے کہا کہ یہ لمحے بے حد خوشگوار اور خوبصورت تھے، تاہم ان کی پوری توجہ کھیل پر مرکوز رہی۔ اس کے باوجود، سبالینکا نے خوشگوار انداز میں نو جوڑے کو زندگی کے نئے سفر پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

 
