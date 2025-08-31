شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بھارت کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، مبصرین

خالد محمود August 31, 2025
facebook whatsup

شنگھائی تعاون تنظیم  کا بنیادی مقصد خطے میں اجتماعی سلامتی، تعاون اور ترقی ہے، مگر بھارت نے اجلاس کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا پلیٹ فارم بنانے کی ناکام کوشش کی۔

بھارتی میڈیا نے گمراہ کن دعویٰ کرتے ہوئے دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، حالانکہ دہشت گردی پہلے ہی ایس سی او کے ایجنڈے میں شامل ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بھارت کی جانب سے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے پاکستانی وفد نے مؤقف اختیار کیا کہ خطے کے اصل چیلنج غربت، انتہا پسندی اور معاشی ترقی ہیں۔

پاکستان کا بیانیہ ایس سی او کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے اور الزام تراشی کے بجائے تعاون ہی وقت کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین سمیت رکن ممالک نے بھی اس مؤقف کی تائید کی اور کہا کہ ایس سی او خطے میں امن، اقتصادی شراکت داری اور روابط پر مرکوز ہے، اسے کسی ملک کے پروپیگنڈے کا پلیٹ فارم نہیں بننے دیا جائے گا۔

مبصرین کے مطابق بھارت خطے میں تعاون کی بجائے تصادم کی راہ اختیار کر رہا ہے، جس سے نہ صرف اس کی عالمی ساکھ متاثر ہو رہی ہے بلکہ سفارتی میدان میں اسے بار بار سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔چین میں بھی بھارتی وزیرِاعظم مودی کی پالیسیوں کو تنقید اور ناکامی کا سامنا رہا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کا کردار ہمیشہ امن، ترقی اور علاقائی تعاون کے فروغ پر مبنی رہا ہے، جبکہ بھارت مسلسل ایس سی او کے جذبہ تعاون کے برعکس نفرت اور تصادم کو ہوا دے رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

جڑواں شہروں میں بارش کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح کم ہونا شروع

Express News

شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک

Express News

وزیراعظم کا تیانجن سے پورٹس تجارت بڑھانے کی خواہش، چینی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت

Express News

شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بھارت کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

ستمبر میں ایک اور بارش کا سسٹم، پانچ تاریخ کو 13 لاکھ کیوسک تک کا ریلہ سندھ پہنچے گا، این ڈی ایم اے

Express News

اسٹیٹ بینک نے زرمبادلہ کی تعمیل کیلیے نیا آن لائن سسٹم متعارف کرادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو