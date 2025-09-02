2025 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

عالمی سطح پر 380 گیگا واٹ کی نئی سولر کپیسٹی انسٹال کی گئی جس میں چین کا کردار نصف سے زیادہ رہا

Mehdi Qazi September 02, 2025
facebook whatsup

ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 کے ابتدائی چھ ماہ میں عالمی سطح پر 380 گیگا واٹ کی نئی سولر کپیسٹی انسٹال کی گئی جس میں چین کا کردار نصف سے زیادہ رہا۔

انرجی تھنک ٹینک Ember کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2025 کے ابتدائی چھ ماہ میں عالمی سطح پر شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار میں 380 گیگا واٹ کا اضافہ کیا گیا جو کہ 2024 کے ابتدائی چھ ماہ سے 64 فی صد زیادہ ہے، اس عرصے میں 232 گیگا واٹ انسٹال کیے گئے تھے۔

2024 میں دنیا 350 گیگا واٹ تک ستمبر میں پہنچی تھی جبکہ 2025 میں یہ ہندسہ جون میں حاصل کر لیا گیا ہے۔

چین نے پوری دنیا کے مقابلے میں دُگنے سولر انسٹال کیے

اس دوڑ میں چین سرِ فہرست رہا۔ 2025 کے پہلے چھ ماہ میں چین گزشتہ برس اس ہی دورانیے کے مقابلے میں دُگنی انسٹالیشن کیں۔جس کے نتیجے میں چین نے پوری دنیا کی مجموعی شمسی توانائی کی پیداوار کا دُگنا حصہ پیدا کیا۔ 2024 کے پہلے ششماہی میں چین نے عالمی سولر انسٹالیشنز کا 54 فی صد حصہ لگایا تھا۔

چین کے علاوہ ممالک

چین کے علاوہ تمام دیگر ممالک نے 2024 کے ابتدائی چھ ماہ میں تقریباً 124 گیگا واٹ انسٹال کیے جو کہ 2024 کے پہلے ششماہی کے مقابلے میں 15 فی صد زیادہ ہے۔

انسٹالیشن کی دوڑ میں چین کے بعد دوسرا نمبر بھارت (24 گیگا واٹ) کا ہے جبکہ امریکا 21 گیگا واٹ کی انسٹالیشن کے ساتھ تیسرے نمبر پرہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

نیوکلیئر توانائی سے بجلی کی پیداوار دنیا کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

Express News

بچپن کا گہرا صدمہ آگے چل کر کیا مسائل پیدا کرسکتا ہے؟

Express News

مشکوک سائنسی جرنلز کی نشاند ہی کرنے والا اے آئی پلیٹ فارم تیار

Express News

انسٹاگرام انفلوئنسرز کیلئے نیافیچر متعارف کرانے کیلئے تیار

Express News

ٹک ٹاک صارفین کے لیے نئے فیچرز متعارف کرانے جا رہا ہے

Express News

ذائقہ دار چاکلیٹ کی تیاری میں بیکٹیریا کا اہم کردار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو