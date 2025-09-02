بونیر میں طوفانی بارش کے بعد ندی نالے بپھر گئے، مساجد سے انخلا کیلیے اعلانات

پانی مرکزی بازار کے عقب اور سڑک کے بالکل کنارے تک پہنچ چکا ہے

ویب ڈیسک September 02, 2025
facebook whatsup
پشاور:

خیبرپختونخوا کے ضلع بونیر میں پیر بابا اور اطراف کے علاقے گزشتہ رات اچانک سیلابی تباہی کا منظر پیش کرنے لگے، جب موسلا دھار بارش کے بعد ندی نالوں میں شدید طغیانی آگئی، اور پانی گھروں، گلیوں اور بازاروں تک جا پہنچا۔

مساجد سے مسلسل اعلانات کیے جا رہے ہیں، جن میں مقامی آبادی کو فوری انخلا کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ درجنوں خاندان محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ ترجمان وزیراعلیٰ فراز مغل کے مطابق، بٹئی اور قدر نگر کے علاقوں سے پانی کا بہاؤ تیزی سے پیر بابا خوڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے باعث صورتحال مزید خطرناک ہو گئی ہے۔

پانی مرکزی بازار کے عقب اور سڑک کے بالکل کنارے تک پہنچ چکا ہے، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

ڈپٹی کمشنر کاشف قیوم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کاشف خان موقع پر موجود ہیں، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف، ریسکیو 1122، محکمہ آبپاشی اور پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔

فراز مغل کے مطابق صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور عوام کو باقاعدہ آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔

سیلابی ریلوں نے رابطہ سڑکوں کو ناقابلِ عبور بنا دیا ہے، کئی مقامات پر آمدورفت مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے۔ کھڑی فصلیں، سبزیاں، اور باغات پانی میں ڈوب چکے ہیں، جس سے زرعی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔

ادھر مالاکنڈ کے علاقے بٹ خیلہ، الہ ڈھنڈڈھیری اور گردونواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) نے 3 ستمبر تک ممکنہ مزید بارشوں کے باعث سیلابی الرٹ برقرار رکھا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی جنگ اور فراموشی کیخلاف مزاحمت کرتی چین کی یادیں

Express News

یکم سے تین ستمبر تک ایک اور سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کردیا

Express News

پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی

Express News

کالا باغ ڈیم ریاست کیلیے ضروری ہے، جن کے تحفظات ہیں اُن سے بات کی جائے، وزیراعلیٰ گنڈا پور

Express News

بلوچستان پولیس : ڈی آئی جی رخشاں ڈویژن اور ڈی آئی جی موٹروے پولیس پر نئی تعیناتیاں

Express News

وزیراعلیٰ گنڈا پور کا آبی گزرگاہوں اور نالوں کے اطراف سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو