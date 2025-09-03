مراکش میں لمبے کانٹوں والا ڈائنوسار دریافت

اس ڈائنوسار کی گردن کے اردگرد بھی لمبے لمبے کانٹے موجود تھے

ویب ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup

مراکش میں لمبے کانٹوں والا ڈائنوسار دریافت ہوا ہے جو کہ ایک انوکھا ڈائنوسار ہے۔

رپورٹس کے مطابق سائنس دانوں نے اس کانٹوں والے ڈائنوسار کو Spicomellus afer قرار دیا ہے۔ یہ دریافت حال ہی میں ایک شاندار اور غیر معمولی وجہ سے خبروں کی زینت بنی ہے۔

Spicomellus afer ایک نیا نوع ہے جو تقریباً 165 ملین سال پہلے وسطی جیوراسک دور میں مراکش میں رہتا تھا۔ یہ خطہ اب ایٹلس پہاڑی سلسلے کے قریب ہے۔

یہ ڈائنوسار انکائلوسور گروپ کی سب سے قدیم نوع ہے جو ہنرمند، زمین سے ٹکرانے والے، چار پیر والا جڑی بوٹی خور ڈائنوسار ہے۔

اس کا جسم لمبے اور تیز کانٹوں سے مزین تھا جیسے کہ بازوؤں سے ایک میٹر تک لمبے کانٹے نکلے ہوئے تھے۔

اسی طرح گردن کے اردگرد بھی لمبے لمبے کانٹے موجود تھے۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ بھاری اور لمبے کانٹے دونوں مقصد پورے کرتے تھے: دفاعی یعنی شکاریوں سے بچاؤ کے لیے اور نمائش کیلئے جیسے ساتھیوں کو متاثر کرنے یا مقابلہ کاروں کو ڈرانے کے لیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

کھیلوں کی غیرقانونی اسٹریمنگ کرنیوالا پائیریسی نیٹورک بند

Express News

اسمارٹ واچز کو بیٹریوں سے چھٹکارا دلانے والا مٹیریل تیار

Express News

مراکش میں لمبے کانٹوں والا ڈائنوسار دریافت

Express News

2025 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

Express News

سائنس دانوں کا برف سے متعلق دلچسپ انکشاف!

Express News

نیوکلیئر توانائی سے بجلی کی پیداوار دنیا کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو