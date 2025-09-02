بحرین میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر عوامی احتجاج، نئے سفیر کی تصاویر نذرآتش

منامہ: بحرین میں اسرائیلی سفیر کی نئی تقرری پر عوام سڑکوں پر نکل آئے اور دارالحکومت منامہ میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا۔
مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کے خلاف بربریت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ احتجاج کے دوران نئے اسرائیلی سفیر کی تصاویر نذرآتش کی گئیں اور مظاہرین نے اپنی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا۔
عینی شاہدین کے مطابق احتجاج میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ اس دوران سکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور متعدد افراد کو حراست میں لینے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔
یاد رہے کہ بحرین نے ستمبر 2020 میں امریکا کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اگست 2021 میں خالد الجلاہمہ کو تل ابیب میں بحرین کا پہلا سفیر مقرر کیا گیا جبکہ اسرائیل نے دسمبر 2021 میں ایتان نائیہ کو منامہ میں اپنا پہلا سفیر نامزد کیا تھا۔ چند روز قبل اسرائیل نے بحرین میں اپنے نئے سفیر کی تقرری کا اعلان کیا جس کے بعد عوامی ردعمل سامنے آیا ہے۔