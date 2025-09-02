لاہور: میڈیکل کتابوں کے صفحوں میں آئس جذب کرکے بیرون ملک  اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

لاہور:
اینٹی نارکوٹکس فورس نے میڈیکل کتابوں کے صفحوں میں آئس جذب کرکے بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی۔
اے این ایف نے لاہور میں مال روڈ پر واقع کوریئر آفس پر کارروائی کرتے ہوئے کتابوں کی آڑ میں 13 کلو گرام آئس کی بھاری کھیپ برآمد کرلی۔
خفیہ اطلاع پر آسٹریلیا بھیجے جانے والے ایک پارسل کو قبضے میں لے کر چیک کیا گیا جس میں موجود کتابوں کے ورقوں میں جذب منشیات کا انکشاف ہوا، اے این ایف عملے نے منشیات ٹیسٹنگ ڈیوائس کی مدد سے کتابوں میں جذب آئس کی تصدیق کی۔
پارسل پشاور کے رہائشی فضل رحمان نامی شخص کی جانب سے بک کروایا گیا تھا۔ پارسل قبضے میں لیکر منشیات علیحدہ کرنے کی غرض سے لیبارٹری بھیج دیا گیا ہے، اے این ایف کی جانب سے ملوث ملزم کی گرفتاری کیلئے مزید کارروائی کی جارہی ہے۔
اے این ایف ترجمان کے مطابق منشیات کے دھندے میں ملوث عناصر کا اسمگلنگ کیلئے کوریئر کمپنیز کو استعمال کرنا تشویشناک ہے۔ کوریئر کمپنیز کے ساتھ ملکر بذریعہ پارسلز منشیات اسمگلنگ کے انسداد کیلئے اقدامات کئے جا رہے ہیں۔