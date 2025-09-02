کراچی: معروف بینکار اور دانشور سراج الدین عزیز کی نئی کتاب کی شاندار رونمائی

کراچی:
پاکستان کے معروف بینکار اور دانشور سراج الدین عزیز کی نئی کتاب کارپوریٹ سکسیس: انگیجڈ لیڈرشپ – انسائٹس اینڈ اسٹریٹجیز (Corporate Success: Engaged Leadership - Insights & Strategies) کی تقریبِ رونمائی کراچی کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔
تقریب میں ملک کے ممتاز کاروباری رہنماؤں، پالیسی سازوں اور ماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اس کتاب کو کارپوریٹ لیڈرشپ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کی ایک اہم کاوش قرار دیا۔ سراج الدین عزیز نے اس کتاب میں اپنے طویل پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں ایسی حکمتِ عملیاں پیش کی ہیں جو شمولیت، اخلاقیات اور استقامت پر مبنی ہیں، اور جنہیں وہ آج کی کارپوریٹ دنیا کے لیے بنیادی خصوصیات قرار دیتے ہیں۔
گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے سراج الدین عزیز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کتاب کو بروقت اور اہم کاوش قرار دیا جو قیادت، ہیومن کیپیٹل اور گورننس جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔
سابق وفاقی وزیر سینیٹر جاوید جبار نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کتاب مصنف کی غیر معمولی فکری اور علمی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سراج الدین عزیز کی دسویں تصنیف "بلکل ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ میں سنچری اسکور کرنا۔ " ان کے مطابق 87 مضامین پر مشتمل یہ کتاب ایک ہمہ گیر مطالعہ ہے جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چھ سابقہ گورنرز نے بھی سراہا ہے۔
ملینیم انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینیورشپ کی ریکٹر ڈاکٹر ہما بقائی نے کتاب کو عملی اور علمی بصیرت کا امتزاج قرار دیا ، جو بیک وقت کاروباری افراد اور طلبہ دونوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ چیئرمین پاتھ فائنڈر گروپ ڈاکٹر اکرام سہگل نے اس کتاب کو کارپوریٹ حکمتِ عملی کے لیے ایک رہنما دستاویز قرار دیتے ہوئے مصنف کی قیادت کو بحران کے دور میں یادگار قرار دیا۔
تقریب کے اختتام پر سراج الدین عزیز نے حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ”آج کی قیادت کے لیے بصیرت کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی ناگزیر ہے۔ یہ کتاب ایسی حکمتِ عملیاں پیش کرتی ہے جو تجربے کو اصولی شمولیت کے ساتھ جوڑتی ہیں تاکہ آنے والی نوجوان قیادت ایک پائیدار کارپوریٹ سفر تشکیل دے سکیں۔“