عمران خان کے بھانجوں کی گرفتاری اور مقدمات ختم کرنے کیلیے خیبرپختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور

تینوں کی سزائیں انسانی حقوق اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہیں انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے، قرارداد

ویب ڈیسک September 02, 2025
فوٹو فائل

پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بھانجوں حسان نیازی، شیر شاہ اور شاہ ریز خان کے خلاف درج مقدمات اور سزاؤں کیخلاف قرارداد منظور کرلی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق خیبرپختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن آصف محسود نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے سزاؤں کے خلاف اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔

قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حسان خان نیازی ،شیرشاہ خان اور شاہریز خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے سزائیں انسانی حقوق اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔

قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ تینوں رہنماؤں کے سزائیں فوری طور پو ختم کیا جائے۔

حکومت کی عددی اکثریت کی وجہ سے قرارداد کو ایوان نے منظور کرلیا جبکہ اپوزیشن اراکین نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔
عمران خان کے بھانجوں کی گرفتاری اور مقدمات ختم کرنے کیلیے خیبرپختونخوا اسمبلی میں قرارداد منظور

