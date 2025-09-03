بی این پی جلسے پر دہشت گرد حملے کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید مذمت

کوئٹہ:
وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ کے شاہوانی اسٹیڈیم میں بلوچ نیشنل پارٹی (مینگل) کے جلسے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کیلئے دعا کی۔ وزیراعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
وزیرِ اعظم نے دھماکے میں ملوث افراد کی جلد نشاندہی کرکے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کا حکم دیا ہے، شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاسی جلسے پر حملہ بلوچستان میں دہشتگردوں کی انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں، دہشت گردی کی عفریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، معصوم و نہتے شہریوں پر دہشتگرد حملے بزدلانہ اور قابل مذمت ہیں۔
دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، حکومت بلوچستان اس دہشت گرد حملے کے ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی اور انصاف ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سردار اختر جان مینگل اور بی این پی مینگل کے کارکنوں سے ذاتی طور پر تعزیت کا اظہار کیا اور واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔
انہوں نے کہا کہ وہ مرحومین کے بلند درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔