بی این پی جلسے پر دہشت گرد حملے کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید مذمت

حکومت بلوچستان اس دہشت گرد حملے کے ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی، سرفراز بگٹی

ویب ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup
کوئٹہ:

وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ کے شاہوانی اسٹیڈیم میں بلوچ نیشنل پارٹی (مینگل) کے جلسے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔

وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کیلئے دعا کی۔ وزیراعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

وزیرِ اعظم نے دھماکے میں ملوث افراد کی جلد نشاندہی کرکے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کا حکم دیا ہے، شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاسی جلسے پر حملہ بلوچستان میں دہشتگردوں کی انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں، دہشت گردی کی عفریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، معصوم و نہتے شہریوں پر دہشتگرد حملے بزدلانہ اور قابل مذمت ہیں۔

دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، حکومت بلوچستان اس دہشت گرد حملے کے ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی اور انصاف ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔

وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سردار اختر جان مینگل اور بی این پی مینگل کے کارکنوں سے ذاتی طور پر تعزیت کا اظہار کیا اور واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔

انہوں نے کہا کہ وہ مرحومین کے بلند درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

حکومت کا بیوروکریٹس کو عالمی معیار کی تربیت دینے کا فیصلہ

Express News

سندھ میں سیلاب کا خطرہ، آصفہ بھٹو کی متاثرین کی بروقت مدد کی ہدایت

Express News

پاکستان میں سیلاب کے باوجود افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے، حافظ نعیم

Express News

خیبرپختونخوا حکومت کے سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کے فیصلے پر بلدیاتی نمائندے میدان میں آگئے

Express News

ترک فضائیہ کے کمانڈر کا ائیر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف سے ملاقات

Express News

کراچی: گھریلو تنازع پر ملزم نے منگیتر کو کلہاڑی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو