صدر ٹرمپ کا چینی صدر پر طنز، روس اور شمالی کوریا سے مل کر سازش کا الزام

واشنگٹن:
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی روایتی جارحانہ اور طنزیہ انداز میں چین، روس اور شمالی کوریا کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
چینی صدر کے جاپان کے خلاف جنگ میں کامیابی کے 80 سال پورے ہونے پر بیجنگ میں شاندار پریڈ سے خطاب پر ردعمل دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر کو چاہیے کہ وہ بیرونی حملہ آوروں کو شکست دینے میں امریکی کردار کا کھلے عام اعتراف کریں۔
صدر ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں کہا کہ چینی صدر اگر تاریخ کے طالب علم ہیں تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ دوسری جنگِ عظیم میں جاپان کے خلاف کامیابی امریکی مدد کے بغیر ممکن نہ تھی، ان کا کہنا تھا کہ چین کو اپنی فتوحات کا سہرا امریکہ کو بھی دینا چاہیے۔
ٹرمپ نے چینی صدر پر الزام لگایا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف خفیہ سازشوں میں مصروف ہیں۔
تاہم انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اس الزام کو طنز میں لپیٹتے ہوئے کہا کہ میں ان تینوں رہنماؤں کو ہمارے خلاف ان کی سازش پر نیک خواہشات بھیجتا ہوں۔