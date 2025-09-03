گورنر پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ فیملی کی 9 بچیوں کی شادی کی ذمہ داری لے لی

گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے سیلاب سے متاثرہ فیملی کی 9 بچیوں کی شادی کی ذمہ داری لے لی۔
گورنر پنجاب سوشل میڈیا پر دیکھ کر لاہور میں سیلابی ریلے میں بچیوں کے شادی کے جہیز بہہ جانے والی فیملی کے پاس تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی موہنوال پہنچ گئے۔
سیلاب سے متاثرہ فیملی کی 9 بچیوں کی شادی کی ذمہ داری لے لی، گورنر سردار سلیم حیدر خان نے سیلاب سے متاثرہ فیملی اور اہل علاقہ سے ملاقاتیں کیں۔
سیلاب زدہ تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی موہنوال لاہور کے رہائشیوں نے گورنر پنجاب کو پانی میں ڈوبے اپنے گھروں دکھائے۔
اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچادی، سیلاب کی تباہی اور لوگوں کی قدرت آفت کے سامنے بے بسی دیکھ کر میری نیندیں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے گھر سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔
سردار سلیم حیدر نے کہا کہ لوگوں کا قیمتی سامان پانی میں بہہ گیا، لوگ قبرستانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، اس وقت میری تمام تر توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو تین وقت کا کھانا مہیا کیا جائے گا، ریڈ کریسنٹ کی جانب سے میڈیکل کیمپس لگائے جائیں گے۔
گورنر پنجاب نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی، یہ وقت کسی قسم کی سیاست کا نہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہوگی۔
سردار سلیم حیدر نے کہا کہ تھیم پارک ہاؤسنگ سوسائٹی مولنوال میں خیمے لگا کر دیں گے۔
اہل علاقہ نے کہا کہ ہماری مدد کے لئے کوئی نہیں پہنچا، کسی قسم کی سرکاری مدد رہائشی خیمے، کھانا، طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئی، اپنی مدد آپ تحت سیلاب سے اپنی جانیں بچائیں۔