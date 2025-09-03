پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، ہزاروں شہری اور مویشی بچالیے

دریائے ستلج کے قریب مضافاتی علاقوں میں 12 جبکہ ساہیوال میں متاثرہ 49 دیہاتوں کے لیے 30 ریلیف کیمپس قائم

خالد محمود September 03, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔

ایکسپریس نویز کے مطابق  پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی ہے، تاہم پاک فوج، سول انتظامیہ اور دیگر ادارے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں پیش پیش ہیں۔

دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا جبکہ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ سدھنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں ساہیوال، تلمبہ، میاں چنوں، اقبال نگر اور ملحقہ دیہات متاثر ہوئے ہیں۔

دریائے ستلج کے قریب مصافاتی علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ نے 12 ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔ساہیوال میں متاثرہ 49 دیہاتوں کے لیے 30 ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔

تحصیل مظفرگڑھ، کوٹ ادو اور رنگ پور کے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں بھی فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں، اب تک ہزاروں افراد، مال مویشی اور گندم کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیا گیا ہے۔

کھولڑہ پوائنٹ، ہسووالی، بدھوانہ، جھنگ اور ضلع چنیوٹ میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔

کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔بزرگوں، خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے پاک فوج نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کیمپس کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے ہیں، جہاں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف متاثرین کو مفت طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔

متاثرہ علاقوں میں راشن، کپڑے اور ادویات کی تقسیم بھی جاری ہے۔ہیڈ محمد والا سمیت مختلف مقامات پر ممکنہ خطرات کے پیش نظر بریچنگ پوائنٹس اور دیگر حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

تحصیل مظفرگڑھ اور کوٹ ادو میں انتظامیہ اور پاک فوج کے افسران نے حفاظتی انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

کوئٹہ میں سیاسی جلسے پر حملہ انتشار پھیلانے کی گھناؤنی سازش ہے، وزیراعظم

Express News

پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، ہزاروں شہری اور مویشی بچالیے

Express News

حکومت کا ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان، کس دن چھٹی ہوگی

Express News

جڑواں شہروں میں بارش کے بعد نالہ لئی میں پانی کی سطح کم ہونا شروع

Express News

شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک

Express News

وزیراعظم کا تیانجن سے پورٹس تجارت بڑھانے کی خواہش، چینی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو