پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، ہزاروں شہری اور مویشی بچالیے

پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔
ایکسپریس نویز کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی ہے، تاہم پاک فوج، سول انتظامیہ اور دیگر ادارے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں پیش پیش ہیں۔
دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا جبکہ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ سدھنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جس کے نتیجے میں ساہیوال، تلمبہ، میاں چنوں، اقبال نگر اور ملحقہ دیہات متاثر ہوئے ہیں۔
دریائے ستلج کے قریب مصافاتی علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ نے 12 ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔ساہیوال میں متاثرہ 49 دیہاتوں کے لیے 30 ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔
تحصیل مظفرگڑھ، کوٹ ادو اور رنگ پور کے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں بھی فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں، اب تک ہزاروں افراد، مال مویشی اور گندم کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیا گیا ہے۔
کھولڑہ پوائنٹ، ہسووالی، بدھوانہ، جھنگ اور ضلع چنیوٹ میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔
کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔بزرگوں، خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے پاک فوج نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کیمپس کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے ہیں، جہاں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف متاثرین کو مفت طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
متاثرہ علاقوں میں راشن، کپڑے اور ادویات کی تقسیم بھی جاری ہے۔ہیڈ محمد والا سمیت مختلف مقامات پر ممکنہ خطرات کے پیش نظر بریچنگ پوائنٹس اور دیگر حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
تحصیل مظفرگڑھ اور کوٹ ادو میں انتظامیہ اور پاک فوج کے افسران نے حفاظتی انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔