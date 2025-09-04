پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا

طوطے نے 33.5 سیکنڈ میں رنگوں کی شناخت کر کے ریکارڈ قائم کیا

September 04, 2025
چین میں ایک پالتو طوطے نے کم وقت میں 10 رنگوں کی شناخت کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

شیاؤگوئی نامی طوطے نے 33.5 سیکنڈ میں مخصوص رنگوں کی اسٹرا بالز کو ان کے جیسے رنگوں کے ڈبے میں ڈال کر 10 رنگوں کی شناخت کرنے والے تیز ترین طوطے کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔

طوطے نے اس کوشش کے دوران ایک غلطی کی لیکن موقع پر ہی غلطی کو ٹھیک بھی کر دیا۔ طوطے نے گہری گلابی گیند کو ہلکے گلابی برتن میں ڈال دیا تھا۔

طوطے کے مالک چن فینگ کا کہنا تھا کہ شیاؤگوئی نے شروع میں رنگوں سے دلچسپی دکھائی جس کے بعد انہوں نے اس کی رنگ چننے کی تربیت کی۔
