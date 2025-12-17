لاہور ہائی کورٹ کے9ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کا فیصلہ 

اجلاس میں لاہور ہائیکورٹ کے9ججز کو مستقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا

ویب ڈیسک December 17, 2025
facebook whatsup

لاہور ہائی کورٹ کے9 ایڈیشنل ججز کی مستقلی سے متعلق  جوڈیشل کمیشن کا ایڈیشنل ججز کی مدت مکمل ہونے سے قبل از وقت اجلاس بلانے کا فیصلہ کرلیا۔

جوڈیشل کمیشن نے جنوری کے دوسرے ہفتے میں اجلاس بلانے کا فیصلہ کرلیا،  اجلاس میں لاہور ہائیکورٹ کے9ججز کو مستقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔

لاہور ہائیکورٹ کے9ایڈیشنل ججز کی کارکردگی کی رپورٹس جوڈیشل کمیشن کو ارسال کردی گئیں، جسٹس حسن نواز مخدوم نے10ماہ میں 7رپورٹڈ ججمنٹس جاری کیں۔

جسٹس ملک وقا حیدر اعوان نے17،جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے11 رپورٹڈڈ ججمنٹس جاری کیں، جسٹس احسن رضا کاظمی نے 19،جسٹس جاوید اقبال وینس نے 22 رپورٹڈڈ ججمنٹس جاری کیں۔

جسٹس جواد ظفر نے 17،جسٹس خالد اسحاق نے 18 رپورٹڈڈ ججمنٹس جاری کیں، جسٹس ملک اویس خالد نے 15 اور جسٹس سلطان محمود نے 12  رپورٹڈ ججمنٹس جاری کیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

جاپان میں خاتون نے اے آئی پارٹنر سے شادی کرلی

 Dec 17, 2025 05:57 PM |
تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

تیس کروڑ فراڈ کیس میں بھارتی فلمساز اور اہلیہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل روانہ

 Dec 17, 2025 05:50 PM |
ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

ہانیہ عامر نے کاسمیٹک سرجری اور بوٹوکس کروا رکھا ہے؟ اداکارہ کھل کر بول پڑیں

 Dec 17, 2025 05:21 PM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں کم عمر شادی کے خاتمے کیلیے فوری قانون سازی کا مطالبہ

Express News

کوئٹہ: ایک ارب 38 کروڑ مالیت کی منشیات، اسمگل شدہ سامان، گاڑیاں ضبط

Express News

جہانگیر سے نورجہاں تک، شاہدرہ کمپلیکس ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور گھر اجاڑ دیا، 18 سالہ نوجوان مزاحمت پر قتل

Express News

گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 14 مغوی مسافر بازیاب

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع؛ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو