اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا

یہ واقعہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وقت کا کیپسول مل جائے جو ماضی کی ایک جھلک دکھا دے

ویب ڈیسک September 05, 2025
کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے ایک ہائی اسکول میں مرمت کے دوران جب دیوار کو گرایا گیا تو وہاں سے ایک ایسا بٹوا نکلا جو تقریباً 51 سال پہلے ایک طالبِ علم نے کھو دیا تھا۔

بٹوے میں جو کچھ ملا ہے اس میں طالبِ علم کا پرانا شناختی کارڈ، کچھ تصاویر، پرانے زمانے کے سکے اور نوٹ، طلبہ کی سرگرمیاں اور اُس دور کی یادگار اشیا ہیں۔

یہ بٹوا غالباً دیوار کے کسی خالی حصے یا دراڑ میں پھنس گیا تھا جو دہائیوں تک وہیں چھپا رہا۔ اسکول کے عملے نے اسے نکال کر مقامی میڈیا کو دکھایا تو اس کی کہانی وائرل ہوگئی۔

اتنے سال بعد بھی بٹوے کے اندر موجود کاغذات اور چیزیں حیرت انگیز طور پر محفوظ تھیں۔

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وقت کا کیپسول مل جائے جو ماضی کی ایک جھلک دکھا دے۔
