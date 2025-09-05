علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی طبی مسائل کی تشخیص کرنے والی ایپس

موڈ کیپچر ایپ موبائل ایپ چہرے کے تاثرات کو مانیٹر کرتی ہے

ویب ڈیسک September 05, 2025
آج ہم آپ کو چند ایسی جدید موبائل ایپس اور ٹیکنالوجیز کا تعارف کروائیں گے جو علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی بیماریوں کی ممکنہ تشخیص یا خطرے کی پیش گوئی کرسکتی ہیں:

1. Mood Capture

یہ موبائل ایپ چہرے کے تاثرات کو مانیٹر کرتی ہے اور اے آئی کے ذریعے ممکنہ ڈپریشن کے علامات کا قبل از وقت پتا لگاتی ہے۔ مطالعے میں 90 دن میں 177 افراد کی 125,000 تصاویر لی گئیں، اور یہ ایپ تقریباً 75% درستگی کے ساتھ ڈپریشن کی پیش گوئی کرنے میں کامیاب رہی۔

2. Circadian AI

یہ ایپ ایک 14 سالہ نوجوان نے تیار کی ہے، یہ ایپ صرف 7 سیکنڈ میں آپ کے دل کی صوتیات (heart sounds) کو ریکارڈ کرکے بےترتیب دھڑکنوں، ابتدائی ہارٹ فیلیئر اور دل کے والو کی خرابی جیسے مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے۔

3. MyBVI

یہ ایپ صرف 30 سیکنڈ میں دو تصاویر لے کر اے آئی کی مدد سے جسمانی وزن کا حساب لگاتی ہے اور 23% سے زیادہ درست نتائج بتاتی ہے۔ یہ دل کی بیماری، فالج یا ذیابیطس جیسے میٹابولک مسائل کے مستقبل کے خطرے کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔

4. Smartphone Dementia App

UCSF اور Datacubed Health کے تعاون سے تیار کی گئی یہ ایپ چہرے کی آواز اور بولنے کے انداز کا تجزیہ کرتی ہے اورڈیمنشیا جیسے امراض کا زیادہ حساس طریقے سے پتہ لگاتی ہے۔

5. Function Health app

یہ ایپ اے آئی تجزیہ شدہ ایم آر آئی اسکینز فراہم کرتی ہیں جو 500 سے زائد بیماریوں مثلاً کینسر اور دیگر طبی مسائل کی ابتدائی نشانیاں تلاش کر سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ طریقہ شروعاتی علاج میں مفید اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔
6. Healthy.io

اس کمپنی کی ایپ سمارٹ فون کیمرہ اور مخصوص رپورٹس کے ذریعے گھر پر ہی کیا جانے والا تشخیصی ٹیسٹ فراہم کرتا ہے، جیسے حمل سے متعلق پیچیدگی یا گردوں کی بیماریوں کی ابتدائی جانچ۔

7. Kinsa Smart Thermometer

یہ کنیکٹڈ تھرما میٹرز اور اے آئی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے قریبی علاقوں میں عام بیماری کے رجحانات کا تجزیہ کرتا ہے اور علامات ظاہر ہونے سے پہلے ممکنہ بیماریوں کی نشاندہی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

8. Selfie-Based Assessments

یہ صرف موبائل فرنٹ کیمرا استعمال کر کے دل کی دھڑکن، HRV، بلڈ پریشر، آکسیجن لیول اور ذہنی تناؤ جیسے اہم صحت کے معیار اسکین کرتا ہے۔

9. OralCam

گہرے مطالعے پر مبنی یہ ایپ موبائل کیمرہ سے منہ کے اندر کی تصاویر لے کر پانچ عام زبانی امراض یا ان کی ابتدائی علامات کی نشاندہی کرتی ہے۔

10. Easy Detect Disease

یہ ایپ بچوں میں عام انفیکشن یا دیگر بیماریوں کی ابتدائی تشخیص کے لیے سوالات اور تصاویر سے کام لیتی ہے۔ اسے اردو اور انگریزی میں دستیاب کیا گیا ہے تاکہ خواندہ اور غیر خواندہ والدین آسانی سے استعمال کر سکیں۔

11. Symptomate

یہ اے آئی ایپ علامات کے تجزیے کے ذریعے ممکنہ بیماریوں کی پیش گوئی یا رہنمائی فراہم کرتی ہیں، لیکن یہ ایپ عموماً علامات ظاہر ہونے کے بعد کام کرتی ہیں، نہ کہ پہلے۔
