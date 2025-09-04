جدید تحقیقی ڈیٹا کے مطابق آج کے نوجوان عموماً پرانے زمانے کے مقابلے میں زیادہ ناخوش ہیں۔
اس نظریے کو چند اہم تحقیقاتی شواہد اور وجوہات سپورٹ کرتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:
ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2024 کے مطابق 30 سال سے کم عمر نوجوانوں نے گزشتہ دہائی میں خوشی کی سطح میں نمایاں کمی دکھائی ہے، خصوصاً شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں۔ پرانے زمانے کے افراد ان کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور خوش تھے۔
اس کے علاوہ ناروے، فرانس، جرمنی، اور دیگر مغربی ملکوں میں بھی اس رجحان کا مشاہدہ ہوا ہے۔
20 ممالک میں 200,000 افراد کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ نوجوانوں کی زندگی میں سکون کی کمی آئی ہے۔ مخصوص مسائل جیسے جسمانی و ذہنی صحت، مالی دباؤ، خود شناسی، تعلقات، اور مقصد زندگی نہ ہونے نے ناخوشی میں اضافہ کیا ہے۔
نوجوانوں میں خوشی کا اعلیٰ نقطہ اور بڑھاپے میں دوبارہ اُبھرنے والے رجحان کی شدت گھٹ گئی ہے۔ نوجوان خاص طور پر کم خوش ہیں، خصوصاً امریکا، برطانیہ، جرمنی، اور آسٹریلیا میں۔
چھ انگریزی بولنے والے ممالک جیسے امریکا، برطانیہ، کینیڈا، آئرلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں نوجوان عمر میں ناخوشی ادھیڑ عمری کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے۔
مزید برآں نوجوانی میں ناخوشی کی بنیادی وجوہات میں اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال شامل ہے۔