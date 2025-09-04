کھانے خصوصاً بیکنگ میں کیلے کے چھلکوں کا استعمال، حیران کُن فوائد

ویب ڈیسک September 04, 2025
عام طور پر ہم کیلے کے چھلکوں کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ نہ صرف کھانے بلکہ بیکنگ میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے حیران کن فوائد ہیں:

کیلے کے چھلکے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو آنتوں کی صحت بہتر بناتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے۔

چھلکوں میں polyphenols اور carotenoids پائے جاتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکلز سے بچاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن B6 اور وٹامن C موجود ہوتے ہیں جو دل، اعصاب اور قوتِ مدافعت کے لیے فائدہ مند ہیں۔

زیادہ فائبر ہونے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کیلے کے چھلکوں میں موجود اجزا کولیسٹرول کو بھی متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔

کھانے میں استعمال:

کیلے کے چھلکوں کو خشک کر کے پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے، جو کیک، بسکٹ، روٹی یا اسموتھی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یا چھلکوں کو اُبال کر یا بھاپ میں نرم کرنے کے بعد بلینڈ کر کے آٹے یا بیٹر میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

یہ ریسپی میں چینی کا نعم البدل بھی ہوسکتا ہے۔ ان میں قدرتی مٹھاس بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ چینی کے متبادل کے طور پر تھوڑا بہت کام آ سکتے ہیں۔

بیکنگ میں چھلکے شامل کرنے سے کیک اور بسکٹ زیادہ نرم اور نم رہتے ہیں۔

چھلکوں کے استعمال سے کھانے کے ضائع ہونے میں بھی کمی آتی ہے، یعنی یہ ایک ماحول دوست طریقہ بھی ہے۔
