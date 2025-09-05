خاتون اپنی ڈیڑھ سالہ بچی کو کینال میں چھوڑ کر فرار، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا نوٹس

بچی کو علاج معالجہ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو

ویب ڈیسک September 05, 2025
فیصل آباد میں ایک عورت اپنی ڈیڑھ سالہ بچی کو کینال میں چھوڑ کر چلی گئی جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔

چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے ایکشن لیا اور چیئرپرسن کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد نے بچی کو تحویل میں لے لیا۔

سارہ احمد نے بتایا کہ فیصل آباد میں ایک عورت اپنی ڈیڑھ سالہ بچی کو لاوارث حالت میں کینال میں چھوڑ کر فرار ہوگئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد کی ٹیم نے اپنی مدعیت میں عورت کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔

چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا کہ بچی کو علاج معالجہ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، علاج معالجہ کے بعد بہترین پرورش اور دیکھ بھال کیلئے بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو لاہور منتقل کیا جائے گا۔
