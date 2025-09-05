حکومت سیلاب سے متاثرہ کسانوں کیلئے فوری ریلیف کا اعلان کرے، حافظ نعیم

حکومت نے سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ نہ کیا تو جماعت اسلامی انکی آواز بنے گی، منصورہ میں پریس کانفرنس

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup
لاہور:

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے ملک میں حالیہ سیلاب کے بعد غذائی بحران کے خدشات بڑھ گئے ہیں، حکومت سیلاب سے متاثرہ کسانوں کیلئے فوری طور پر ریلیف اور مالی امداد کا اعلان کرے۔

جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ سیلاب سے ملک بھر میں چالیس لاکھ ایکڑ زمین اور تین ہزار دیہات زیرِ آب آ گئے ہیں جس کے نتیجے میں چاول اور کپاس کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں اور آئندہ گندم کا بحران بھی جنم لے سکتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے پہلے گندم کا ریٹ انتالیس سو روپے مقرر کیا لیکن بعد میں پیچھے ہٹ گئی جس سے کسان مزید تباہ ہو گئے۔ حافظ نعیم الرحمن نے زور دیا کہ بیج پر سبسڈی دی جائے اور فصلوں کے نرخ بڑھا کر کسانوں کو سہارا دیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ عوام کی جمع پونجی اور مکانات سیلاب میں بہہ گئے ہیں لیکن حکومت تاحال متاثرین کی ادائیگی اور بحالی کے لیے واضح حکمتِ عملی سامنے نہیں لا سکی۔ ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے این او سی جاری کرنے اور آبی گزرگاہوں پر تعمیرات کی اجازت دینے کو انہوں نے بڑی بدانتظامی قرار دیا اور کہا کہ اس سے ماحولیاتی اور شہری بحران میں اضافہ ہوا۔

امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ گجرات سمیت کئی اضلاع تاحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں کشتیوں اور ٹرالیوں کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اشتہارات پر اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن بڑے شہروں میں نکاسی آب اور ریلیف کے نظام میں کوئی بہتری نہیں آئی، اگر بلدیاتی ادارے فعال ہوتے تو آج اتنے بڑے پیمانے پر بحران نہ جنم لیتا۔

حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر بھی موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا شکار ہے۔ ایک ہی وقت میں خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور مٹی کے تودے گرنے سے ایک ہزار افراد جاں بحق ہوئے لیکن حکمران جدید آلات نصب کرنے اور جنگلات کے تحفظ کے بجائے کرپشن میں لگے رہے۔ ان کے مطابق درختوں کی کٹائی، ناجائز تعمیرات اور حکمرانوں کی بدعنوانی نے قدرتی آفات کے اثرات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔

انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارت دریاؤں میں مسلسل آبی دہشت گردی کر رہا ہے اور پاکستان کو اس کا مؤثر جواب دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں اور صہیونی لابی نے معیشت کو جکڑ رکھا ہے جس کے باعث ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے عوام کے گھروں اور فصلوں کے نقصان کی تلافی نہ کی تو جماعت اسلامی متاثرین کی آواز بنے گی اور لانگ مارچ سمیت ہر سطح پر جدوجہد کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد، خیبرپختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

پنجاب میں وائلڈ لائف سروے کا نیا مرحلہ، نباتات کی گنتی شروع

Express News

ملک بھر میں ضلعی انتظامیہ کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی سے رواں سال 3 ہزار افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کردیا گیا

Express News

پاکستان میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

Express News

سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو