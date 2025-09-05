پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس؛ شیخ وقاص نے جنید اکبر کی کارکردگی پر سوالات اٹھادیے

اسلام آباد:
پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی جس میں شیخ وقاص اکرم نے جنید اکبر کی کارکردگی پر سوالات اٹھادیے۔
ذرائع کے مطابق شیخ وقاص اکرم نے مطالبہ کیا کہ پی اے سی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائےجس پر جنید اکبر نے کہا کہ میری کارکردگی سب کے سامنے ہے، اپنی حد تک سب کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔
ذرائع نے بتایا کہ شیخ وقاص اکرم نے جنید اکبر کی کارکردگی کو مایوس کن کہا، جنید اکبر نے کہا سیاسی خانہ بدوش ہماری کارکردگی پر جملے نہ کسیں، جنید اکبر نے وقاص اکرم سے کہا ایک سال میں آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، جنید اکبر نے کہا جمشید دستی ممبر بھی نہ تھے پھر بھی ان کا معاملہ اٹھایا۔
جنید اکبر نے کہا وقاص اکرم پچھلے ایک سال سے پارلیمنٹ نہیں آئے اب کونسی کارکردگی پوچھ رہے ہیں؟
جنید اکبر نے بانی پی ٹی آئی کی شکایت کا معاملہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھ دیا، جنید اکبر کے مطابق میرے بارے میں کہا گیا کہ میں نے اسپیکر کو کہا استعفی قبول نہ کریں۔
ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پارٹی ارکان نے کہا کسی ایسے شخص کے ذریعے پیغام اڈیالہ پہنچایا جائے جو متنازع نہ ہو۔