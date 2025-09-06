معرکہ حق کے ہیروز کو سلام، پاکستان نیوی کا شاندار کردار

خود کو بحری طاقت میں برتر سمجھنے کے باوجود دشمن کسی مہم جوئی کی جرات نہ کر سکا، وائس ایڈمرل راجہ ربنواز

ویب ڈیسک September 06, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان نیوی کے جانباز سپوتوں نے آپریشن بنیان المرصوص میں سمندری حدود کا کامیاب دفاع کرکے تاریخ رقم کی، قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی حرمت کی لاج رکھی۔

معرکہ حق کی شاندار کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان نیوی کے وائس ایڈمرل راجہ رب نواز (ستارۂ بسالت) نے کہا کہ حالیہ معرکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے دوران پاکستان نیوی کے تمام آپریشنز کی میں نے چیف آف دی نیول اسٹاف کی اسٹریٹیجک رہنمائی میں براہ راست نگرانی کی۔ الحمدللہ پاکستان نیوی مکمل طور پر تیار تھی اور ہمارے شپس، ایئرکرافٹس اور میرینز اپنی اپنی ذمہ داریوں پر مؤثر انداز میں تعینات تھے۔

وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے کہا کہ ہم نے دشمن کو موثر طریقے سے ڈیٹر کیا حالانکہ وہ خود کو بحری طاقت میں برتر سمجھتا تھا مگر کسی قسم کی مہم جوئی کی جرات نہ کر سکا، پاکستان نیوی نے وطن کے سمندری مفادات محفوظ بنائے اور سمندری حدود کا بھرپور دفاع کیا۔

وائس ایڈمرل راجہ رب نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی کی تیاری ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر ہوگی اور انشاء اللہ ہر موقع پر سمندری حدود کا بھرپور دفاع کرے گی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا جشن عیدمیلادالنبی ﷺ کے موقع پر پیغام

Express News

سیلابی پانی کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، شرجیل میمن

Express News

مودی سرکار باز نہ آئی؛ بھارت کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

محکمہ موسمیات کی اتوار کو کراچی میں بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ

Express News

کراچی میں دندناتے ہوئے ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی، دوسرا زخمی

Express News

نبی آخری الزماں حضرت محمدﷺ کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو