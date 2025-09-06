نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی

فی الحال یہ معاملہ برزیلی عدالتوں میں زیرِ غور ہے

ویب ڈیسک September 06, 2025
facebook whatsup

برازیل کے ایک ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر نیمار کے نام کرنے کی وصیت کی ہے۔

یہ واقعہ میڈیا ذرائع میں سامنے آیا ہے جس کے مطابق گمنام مداح نے قانونی طور پر اپنی جائیداد کا وارث نیمار کو بنانے کی کوشش کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق نامعلوم برازیلی ارب پتی نے اپنی تقریباً 1 ارب ڈالرز کی جائیداد براہِ راست فٹبال اسٹار نییمار کو دینے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملے ہیں۔

یہ وصیت جون 2025 میں نوٹری کے ذریعے قانونی طور پر درج کروائی گئی اور اس میں ارب پتی نے وضاحت کی کہ وہ نیمار کی انسان دوستی اور خاندانی وابستگی سے متاثر ہوا تھا۔ خصوصاً نیمار کا اپنے والد کے ساتھ تعلق اس کے لیے ذاتی یادگار تھا۔

اب یہ معاملہ برزیلی عدالتوں میں زیرِ غور ہے تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ نیمار اس اثاثے کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ قانونی طریقہ کار اور ٹیکس کے مسائل بھی سامنے آسکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

60  کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل

 Sep 06, 2025 02:26 PM |
یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

یوم دفاع پر شوبز ستاروں اور قومی کھلاڑیوں کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین

 Sep 06, 2025 10:43 AM |
رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

رجب بٹ پر آن لائن ٹریڈنگ ایپس میں مالی گھپلوں کا الزام، طلبی کا نوٹس جاری

 Sep 06, 2025 09:31 AM |

رائے

دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |
بیادِ غضنفر

بیادِ غضنفر

Sep 06, 2025 01:08 AM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ

Express News

چچا کی خراٹوں سے تنگ آکر بھتیجے نے انتہائی قدم اٹھا لیا، جان کر دنگ رہ جائیں گے

Express News

16 سال سے چھٹیوں پر گئی ٹیچر کا اُلٹا کالج انتظامیہ پر مقدمہ، آخر وجہ کیا بنی؟

Express News

قدیم زمانوں میں انسانی بیماریوں سے متعلق عجیب و غریب تصورات

Express News

کم وقت میں 100 میٹر طویل لیگو کے انبار پر برہنہ پا دوڑنے کا ریکارڈ

Express News

سمندر میں ڈوبا قدیم مصری شہر دریافت، مجسمے برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو