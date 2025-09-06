وزیراعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ (ن) نواز شریف کی آبائی قبرستان آمد 

شہباز شریف اور نواز شریف نے آبائی قبرستان میں والدین اور بیگم کلثوم سمیت دیگر مرحومین کی قبروں پر پھول رکھے

ویب ڈیسک September 06, 2025
وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف نے  آبائی قبرستان میں  اپنے والدین اور بیگم کلثوم سمیت دیگر مرحومین کی قبروں پر پھول رکھے۔

وزیر اعظم شہباز شریف، مسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت شریف خاندان کے دیگر افراد نے مرحومین کے لئے قرآن خوانی اور دعا کی۔

شہباز شریف، نواز شریف نے دیگر اہل خانہ کے ہمراہ والدین اور بیگم کلثوم سمیت دیگر مرحومین کی قبروں پر پھول رکھے۔

اس موقع پر میلاد مصطفی ﷺ کی محفل بھی ہوئی، نعت خوانی اور قرآت بھی ہوئی۔

محفل میلاد ﷺ کے بعد امت مسلمہ و پاکستان کے امن، ترقی، سیلاب میں وفات پانے اور شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 
