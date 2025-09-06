سری لنکا کو دوسرے ٹی20 میں شکست، زمبابوے نے سیریز برابر کرلی

سکندر رضا نے شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا

ویب ڈیسک September 06, 2025
facebook whatsup
فوٹو: کرک انفو
HARARE:

زمبابوے نے سری لنکا کو ٹی20 سیریز کے دوسرے میچ میں باآسانی 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کردی۔

ہرارے میں کھیلے گئے دوسرے ٹی20 میں میزبان زمبابوے نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، یہ فیصلہ اس وقت درست ثابت ہوا جب مہمان ٹیم کے بلے باز ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور 100 رنز کا ہدف بھی نہ دے سکے۔

سری لنکا کی پوری ٹیم 18 ویں اوور میں صرف 80 رنز پر ڈھیر ہوگئی، کامل مشرا نے سب سے زیادہ 20 رنز بنائے، جس کے لیے انہوں نے 20 گیندوں کا سامنا کیا اور 4 چوکے لگائے۔

کپتان چریتھ اسالینکا نے 18 اور داسن شناکا نے 15 رنز بنائے، ان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز دہرے ہندسے کو عبور نہیں کر پایا۔

زمبابوے کی جانب سے سکندر رضا نے نپی تلی بولنگ کی اور 11 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں، بریڈ ایوانز بھی 3 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔

ایک آسان ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کا آغاز بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور 20 رنز پر پہلی وکٹ گری جب تادیواناشے مارومانی 17 رنز بنا کر چمیرا کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔

چمیرا نے زبردست بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپنر برائن بینیٹ اور سکندر رضا کو آؤٹ کیا جنہوں نے بالترتیب 19 اور 2 رنز بنائے اور سین ولیمز صفر پر آؤٹ ہوئے۔

رائن برل اور تاشینکا موسیکیوا نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے بالترتیب 20 اور 21 رنز بنا کر 15 ویں اوور کی دوسری گیند پر باآسانی 84 رنزکا ہدف حاصل کرکے ٹیم کو 5 وکٹوں سے فتح دلائی۔

سکندر رضا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

زمبابوے نے 5 وکٹوں سے فتح کے ساتھ سیریز 1-1 سے برابر کردی، سری لنکا نے پہلا میچ 4 وکٹوں سے جیت لیا تھا جبکہ تیسرا اور آخری میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

گلوکارہ قرۃ العین بلوچ کا ریچھ کے حملے کے بعد پہلا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 07, 2025 12:54 PM |
ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

ابرار الحق کے سہارا ٹرسٹ کی سیلاب متاثرین کیلئے سرگرمیاں

 Sep 07, 2025 12:18 PM |
نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ ہی انگریزی: خلیل الرحمٰن قمر

 Sep 07, 2025 11:31 AM |

رائے

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

سروائیکل کینسر کی علامات اور علاج کیا ہے؟

 Sep 07, 2025 12:55 AM |
دریا اور آبی جارحیت

دریا اور آبی جارحیت

Sep 06, 2025 01:21 AM |
محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

محمود عباس جاسوس ہیں یا دہشت گرد؟

Sep 06, 2025 01:16 AM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کو دوسرے ٹی20 میں شکست، زمبابوے نے سیریز برابر کرلی

Express News

یو ایس اوپن: ٹرمپ 10 سال بعد فائنل دیکھنے جائیں گے

Express News

جنوبی افریقہ کے دورہ پاکستان کی تاریخوں اور وینیوز کا اعلان

Express News

شاہد آفریدی کا باجوڑ کا خصوصی دورہ، 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان

Express News

پاکستان فٹبال فیڈریشن نے نئے لوگو کی منظوری دے دی

Express News

انڈر 23 فٹبال ایشین کپ کوالیفائر، پاکستان آج کمبوڈیا کے مدمقابل آئے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو